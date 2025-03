Brasil passa Itália e Espanha no ranking mundial da felicidade; veja lista

O Brasil ultrapassou a Itália e Espanha no ranking mundial da felicidade divulgado nesta quinta-feira (20/3) pela Organização das Nações Unidas (ONU) e ocupa agora a 36ª posição na lista. No ano passado, o país estava em 44ª. Já a Itália, que que estava em 41º, subiu uma posição: em 40º; enquanto a Espanha perdeu colocações, saindo de 36º para 38º em 2025. (Confira o ranking completo no fim da matéria)

Com a nova colocação, o Brasil subiu oito posições no ranking. Esta é a segunda melhora consecutiva do país no índice mundial divulgado anualmente. O ranking de 2025 é liderado pela Finlândia. Já o Afeganistão está em último lugar na lista.

O levantamento leva em conta seis fatores-chave: apoio social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção. Os dados foram coletados entre 2022-2024.

Os países nórdicos permanecem nos primeiros lugares do ranking. Dinamarca, Islândia e Suécia aparecem abaixo da Finlândia. O relatório ainda destaca que os países nórdicos estão "entre os melhores lugares em termos de taxas esperadas e reais de devolução de carteiras perdidas".

Os países da América Latina com as melhores posições foram Costa Rica e México, em sexto e décimo lugar, respectivamente. Os Estados Unidos, que estão no 24º lugar, registraram o pior resultado do país na série histórica, que começou em 2012, quando o relatório foi publicado pela primeira vez. À época, os EUA ocupavam a 11º lugar.

Veja o ranking dos 50 países mais felizes