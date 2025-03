Vídeo: baleias protegem mergulhador de tubarão perigoso

Um mergulhador foi salvo por duas baleias cachalotes depois de ser abortado por um tubarão-galha-branca-oceânico (Carcharhinus longimanus), considerado um dos cinco tubarões mais perigosos do mundo. O episódio ocorreu no mar das Ilhas Maurício, território do continente africano, e foi registrado pelo aventureiro.

"Como duas cachalotes me protegeram e atacaram um tubarão-galha-branca-oceânico muito curioso", escreveu Natty Gong, o mergulhador, na legenda de publicação que compartilhou no Instagram no último 26 de fevereiro. "O tubarão tentou uma abordagem agressiva contra mim, mas foi imediatamente impedido pela baleia."

Segundo Gong, uma das cachalotes perseguiu o predador com a boca aberta, enquanto conferia se o mergulhador estava bem. A outra baleia, uma fêmea, chegou a morder a cauda do animal perigoso, para mantê-lo longe. "O tubarão tentou se aproximar de mim de novo, mas eu estava bem protegido", explicou o mergulhador, em texto presente no vídeo.

As duas baleias permaneceram ao redor do homem para protegê-lo.

Veja vídeo: