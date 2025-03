Médico morre enquanto fazia parto na Bahia

Médico Francisco Xavier do Carmo Filho - (crédito: Reprodução/Prefeitura de Paulo Afonso)

Um médico identificado como Francisco Xavier do Carmo Filho morreu neste domingo (23/4), após sofrer uma parada cardíaca enquanto realizava um parto. O caso ocorreu em Paulo Afonso, no norte da Bahia.

Francisco deixa três filhos, Francisco, Isabela e Talita Xavier, que trabalhavam no Hospital Nair Alves de Souza, o mesmo lugar do pai. Em nota, a Prefeitura de Paulo Afonso lamentou a morte do médico.

"Neste momento de dor, nos unimos aos seus filhos, Fabrício, Isabela e Talita Xavier, também médicos e colaboradores do Hospital Nair Alves de Souza, estendendo nossa solidariedade a toda a família, amigos, colegas de profissão e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", diz o texto.

Na nota de pesar, a prefeitura também enaltece o legado e trabalho de Francisco. "Dr. Francisco não foi apenas um médico exemplar — foi um ser humano extraordinário, que dedicou sua vida a cuidar do próximo com amor, empatia e compromisso. Sua presença marcante, sua generosidade e sua dedicação à saúde pública transformaram vidas e deixaram uma marca inesquecível em nossa história."

O município decretou luto oficial de três dias pela morte do médico. Até o momento, não há informações sobre o enterro. O Correio entrou em contato com a prefeitura para saber mais detalhes do caso, mas ainda não teve resposta.