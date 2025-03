Centenas de brigadeiros de maconha são apreendidos em Minas Gerais

Centenas de "brisadeiros" e "brownies mágicos", doces preparados com maconha ou outra substância alucinógena, foram apreendidos em São Thomé das Letras, no Sul de Minas Gerais, durante uma operação realizada na noite desse sábado (22/3). A ação ocorreu após um alerta da prefeitura sobre os riscos desses produtos, que teriam causado intoxicação em pelo menos 13 turistas nos primeiros meses do ano.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a operação, a polícia recolheu 200 brigadeiros feitos com maconha, 70 brownies e 40 cookies alucinógenos, além de 15 palhas italianas misturadas com a droga. Também foram apreendidos 70 cogumelos alucinógenos. Todo o material foi encaminhado para a delegacia de Três Corações, onde os suspeitos detidos prestaram depoimento.

Leia também: Filho é preso e mãe detida por ocultar provas em flagrante de tráfico

Os casos de intoxicação registrados na cidade envolveram homens e mulheres entre 19 e 53 anos, que apresentaram sintomas como alucinações, vômito, diarreia, palpitações e mal-estar. A administração municipal alertou ainda que esses produtos não possuem autorização para venda e podem conter substâncias como amônia e crack.

Leia também: Moradores de cidade mineira sentem tremor



Conhecida por atrair turistas em busca de experiências esotéricas, a cidade faz um apelo para que os visitantes “desfrutem da mais mística cidade do Brasil com segurança e responsabilidade”.