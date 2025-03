Brasileiros são resgatados por chineses após naufrágio em Recife

Cinco brasileiros e um holandês foram resgatados por uma tripulação chinesa após naufragar na costa de Sergipe, onde permaneceram vários dias à deriva. Os náufragos estavam a caminho de um estaleiro no Rio Grande do Norte, partindo de Itajaí, em Santa Catarina, quando enfrentaram fortes tempestades ao chegar perto da costa do Recife. As condições adversas danificaram o casco da embarcação, que foi completamente inundada.

Antes do naufrágio total, a tripulação passou cinco dias tentando remover a água que invadia o barco. “Todos os sistemas eletrônicos e de rádio foram queimados. Queríamos que alguém nos visse, mas a luz de sinalização do barco era muito fraca. Não conseguimos nos comunicar com a Marinha do Brasil nem com outros barcos. Estávamos desesperados”, contou um dos pescadores.

Com o pesqueiro prestes a afundar, o grupo decidiu saltar para um bote salva-vidas. Pouco depois, ainda na escuridão da madrugada, o capitão do pesqueiro avistou uma luz no horizonte, que parecia ser um navio. Com esperança renovada, começaram a enviar sinais com as luzes de emergência do bote. O naufrágio ocorreu na madrugada de 15 de março.

À agencia chinesa Xinhuao, o empresário brasileiro Marcelo Bellas Silva Novo afirmou que o barco, recém-adquirido, não apresentava falhas mecânicas, mas sofreu danos estruturais devido às condições turbulentas do mar. Marcello ainda descreveu a experiência: “Foi uma sensação de voltar a viver, de que Deus nos deu outra oportunidade para continuar neste mundo”.

O capitão do navio chinês responsável pelo resgate, Huang Yongchao, de 43 anos, relatou à agência que, como comandante, sentiu a responsabilidade de agir “imediatamente” para salvar o grupo. “Minha reação imediata foi que precisávamos resgatá-los, independentemente de qual país fossem. Tenho convicção de que qualquer pessoa, ao ver uma situação dessas, também prestaria ajuda”, afirmou Yongchao.

???? Em alto-mar, um gesto de #solidariedade uniu #China e #Brasil! O capitão chinês Huang Yongchao e sua tripulação salvaram seis brasileiros após o naufrágio de uma embarcação no Atlântico. “É uma amizade que jamais esqueceremos”, disse um dos resgatados. ???????????????????? pic.twitter.com/kgeZJXouet

— Embaixada da China no Brasil (@EmbaixadaChina) March 24, 2025

Após o resgate, o capitão Huang conduziu os pescadores ao porto de Santos, onde a despedida foi marcada por um momento de emoção. Em um gesto de camaradagem, ele e os tripulantes do pesqueiro trocaram abraços, selando a conexão criada no mar. Nas redes sociais, a Embaixada da China no Brasil divulgou a história do resgate, destacando que o “gesto de solidariedade uniu Brasil e China”.