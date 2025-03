Homem suspeito de tráfico é morto a tiros por PM em SP; veja o vídeo

Na noite de sexta-feira (21/3), um homem de 46 anos foi morto por um policial militar com tiros à queima-roupa. A ação ocorreu no bairro José Bonifácio, na Zona Leste de São Paulo, e o homem estaria carregando drogas na roupa, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de SP (SSP-SP).

Em imagens registradas por testemunha, o suspeito é visto entrando em embate físico contra um PM, que aponta uma arma de fogo em direção ao criminoso. Durante a briga, o agente atingiu o homem com dois disparos. Veja o vídeo:

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os policiais foram chamados para uma ocorrência de tráfico de drogas na Rua Laura Bossi, onde encontraram o homem carregando drogas nas roupas.

O suspeito resistiu à prisão e tentou fugir ao ser algemado. "Foi necessária a intervenção e o suspeito foi atingido. Ele foi levado ao Hospital Planalto, mas não resistiu", informou a pasta, segundo o g1.

De acordo com a SSP, o homem havia pegado a arma de um policial durante a briga. O caso é investigado em inquérito policial pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), bem como apurado pela Polícia Militar.