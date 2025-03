Anvisa interdita creme dental da Colgate devido a "eventos adversos ao uso"

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mandou interditar nesta quinta-feira (27/3) todos os lotes do creme dental Colgate Total Clean Mint, devido a práticas irregulares. A medida cautelar entrou em vigor a partir de publicação no Diário Oficial da União (DOU) nesta manhã. O Correio tentou contato com a empresa de produtos de higiene e cosméticos, mas, até a última atualização desta matéria, não obteve retorno.

De acordo com o site da agência, o motivo da interdição da pasta de dente é o “número significativo de relatos adversos associados ao uso” dela. O órgão usa como base a Lei n.º 6.360, de 1976, que determina, no artigo 6º, que “a comprovação de que determinado produto, até então considerado útil, é nocivo à saúde ou não preenche requisitos estabelecidos em lei implica na sua imediata retirada do comércio”.