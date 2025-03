Vovó do crime: confira a ficha criminal da idosa de 81 anos presa no RJ

Uma idosa de 81 anos foi presa, com o filho, por policiais civis da 23ª DP (Méier). Eles são acusados de extorsão. A prisão ocorreu em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro na terça-feira (25/3). De acordo com a Polícia Civil, "as investigações continuam para identificar e prender a terceira pessoa que participou do crime".

De acordo com os agentes, a vítima — uma mulher de 65 anos — foi abordada por dois suspeitos — uma mulher e um homem — alegando estarem armados. Eles forçaram a vítima a entrar em um veículo. No carro, a mulher teve os pertences roubados e acabou levada até uma agência bancária, onde foi obrigada a contratar empréstimos e a sacar todo o saldo de sua conta.

Após o registro da ocorrência, a polícia iniciou as investigações e revisou imagens de câmeras de segurança. Durante as diligências, a vítima conseguiu identificar mãe e filho entre os suspeitos.

Quem é a idosa?

A idosa foi identificada como Marlene de Paiva Teixeira. De acordo com a PCERJ, a mulher tem passagens pelos crimes de furto, roubo, extorsão, estelionato e associação criminosa. A corporação a chamou de "vovó do crime". Marlene é apontada como líder do grupo criminoso.

Segundo o jornal O Globo, a ficha criminal de Marlene remonta a 1966, quando, aos 22 anos, foi registrada pela primeira vez, sendo acusada pela extinta Lei de Vadiagem. Em 1978, aos 34 anos, ela foi denunciada por formação de quadrilha e roubo qualificado. Em 1997, respondeu por furto qualificado e, a partir de 2004, acumulou cinco acusações relacionadas a estelionato e extorsão.

A criminalidade de Marlene não se limita à capital fluminense, onde cometeu crimes em bairros como Tijuca, Ricardo de Albuquerque e Penha. Ela também tem registros de atuação criminosa no interior do estado, em localidades como Natividade e Bom Jesus do Itabapoana.