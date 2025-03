Barata caminha em repórter durante transmissão ao vivo

Uma barata caminhou pelas roupas de uma repórter durante uma chamada ao vivo de uma emissora afiliada do SBT no interior de São Paulo, no último 8 de março. Apesar de ter ido ao ar no Dia Internacional da Mulher, a cena viralizou agora nas redes sociais.

Leia também: Empresa pagará 2 mil dólares para quem soltar 100 baratas em casa

No vídeo, Mayara reage à chamada do âncora do SBT Regional Notícias, que se encontra no estúdio e fala sobre a data comemorativa, quando o inseto surge no ombro da jornalista e começa a caminhar pelo colo dela. A imagem da repórter some da tela principal do programa alguns segundos depois.