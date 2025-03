Dona Maria: o histórico de uma das maiores traficantes de drogas e armas da Bahia

A mulher era investigada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do MPBA - (crédito: Divulgação/SSP-BA)

Apontada pela polícia como uma das maiores traficante de drogas e armas da Bahia, Jasiane Teixeira, conhecida como Dona Maria, foi presa em janeiro na cidade de São Paulo, onde morava. Segundo informações do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), a Justiça decretou nesta quarta-feira (26/3) a prisão preventiva e transferência de Josiane à Bahia.

A mulher era investigada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do MPBA, que a denunciou no último dia 20 de março por crime de lavagem de dinheiro. O mandado foi expedido pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador.

No momento da prisão em São Paulo, Josiane foi encontrada com R$ 66 mil em espécie, 10 celulares e documentos contábeis relacionados ao tráfico de drogas. Segundo o MPBA, a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e econômica, além de evitar que a acusada interfira na instrução criminal ou fuja da aplicação da lei. De acordo com o Gaeco, ela administrava uma facção de tráfico de drogas na região de Vitória da Conquista.

As investigações apontam que Jasiane ocultava os lucros criminosos pulverizando recursos em diversas contas bancárias, mediante depósitos fracionados que retornavam para os membros da organização criminosa, sem a possibilidade de rastreamento por órgãos de controle financeiro e persecução penal.

Jasiane ainda era considerada foragida de uma condenação de 14 anos por homicídio de um agente penitenciário. Segundo a SSP-BA, Dona Maria permanece casada com o membro de uma facção paulista, que não foi localizado pelas autoridades. Ela é investigada também por ordenar crimes como roubos, falsidade ideológica e corrupção de menores.

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o Ministério Público da Bahia e a Polícia de São Paulo foram procurada pelo Correio para comentar o caso em mais detalhes. Em caso de resposta, o texto será atualizado. A reportagem também tenta contato com a defesa de Jasiane. O espaço segue aberto para possíveis manifestações.