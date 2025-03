Médica que sequestrou bebê em hospital de Uberlândia é libertada

Já está fora da prisão a médica que sequestrou um bebê do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), em julho de 2024. Ela foi liberada da Unidade Prisional Regional Feminina de Orizona, em Goiás, por meio de um alvará de soltura.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O documento veio do Tribunal de Justiça de Goiás e tanto o TJ quanto a defesa de Claudia Soares Alves não comentam o caso por ele tramitar em segredo de Justiça. A médica estava na unidade prisional desde agosto de 2024 e a saída foi confirmada pela Polícia Penal.

Ela foi presa em flagrante pelo sequestro da recém-nascida no Triângulo Mineiro e tinha sido indiciada por falsidade ideológica e tráfico de pessoas. Ela vai responder pelos crimes em liberdade.

A criança foi levada do HC-UFU na madrugada do dia 24 de julho de 2024 apenas três horas após o nascimento. A mulher se passou por pediatra da unidade, convenceu os pais de que iria levar o bebê para se alimentar e saiu do hospital com ele. Claudia Soares Alves foi presa em flagrante, em Goiás, horas depois do crime.

O inquérito policial apontou que a mulher se aproveitou de seu status de docente da UFU para transitar pelo local sem levantar suspeitas entre os servidores. Cláudia é professora federal e neurologista, vinculada à Universidade Federal de Uberlândia e à Universidade Estadual de Goiás.

Ainda de acordo com a polícia, o crime foi premeditado com meses de antecedência. A mulher contou a familiares e amigos que estava grávida e chegou a comprar enxoval para o bebê.