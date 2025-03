Ex-pastor, MC Negão Original relembra humilhação ao ser expulso da igreja

João Vitor, mais conhecido como MC Negão Original, é um dos maiores nomes da música paulista atualmente. Antes de ter se consolidado no funk, o artista, de 23 anos, foi pastor, traficante e estelionatário.

Com músicas como Pirocada Quente e os Medley de Igaratá 3 e 5 figurando na principal parada do Spotify Brasil, o funkeiro já fez revelações inéditas do passado difícil, em que saiu da igreja para investir no mundo do crime.

Em entrevista concedida ao podcast PodPah, MC Negão Original detalhou como foi sua entrada e saída da igreja. "Minha avó, ela conheceu uma igreja que fica no Limoeiro. Eu fui, comecei a ir à igreja com a minha avó. Só que eu sempre fui um cara que de verdade, quando eu postei que eu fiz sucesso no crime, na igreja, no funk, é porquê não é mentira. E aí, resumindo, eu falei: "quero ir pra igreja", comecei a ir pra igreja. A igreja que eu ia, não guardo rancor, mas me fez bem no iício e me fez mal no processo", iniciou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo MC Negão Original, ele foi promovido a um cargo importante na igreja em questão ainda adolescente, mas lidou com alguns empecilhos. "Peguei um cargo dentro da igreja, me deram um cargo, com apenas 15, 16 anos, mas o processo desse cargo foi se tornando pesado, porque quando eu fui me ver eu já estava viajando. Eu não me arrependo disso. Muitas pessoas aceitam Jesus através da minha vida", disse ele.

O funkeiro, então, revelou que um caso amoroso descoberto por ele dentro da igreja acabou culminando em sua saída. "Certo dia, dentro dessa igreja, estava acontecendo algo que não poderia. Uma pessoa que era casada tinha um cargo na igreja, estava tentando se relacionar com um levita que era casado também. Quando chegou em mim essa situação eu chamei os líderes para falar sobre", relembrou.

"A mina que estava de patifaria era xodózinho da pessoa que estava na frente da igreja. Ela vendo que era algo que poderia atrapalhar até o ministério da mina, ela fez uma reunião antes de mim, e fez uma segunda reunião comigo. Na reunião comigo, ela olhou pra mim e disse: ‘Sai da minha igreja, seu obreiro de bosta, você nunca vai ser ninguém na vida, cê nunca vai ter nada'", contou MC Negão Original, que detalhou como foi o reencontro com a mesma obreira da igreja, após ter alcançado a fama. "Teve um dia aí que eu tava com as minhas naves jogadona na frente [da casa] do meu avô e ela chegou… o que os outros propaga na sua vida não tem nada a ver com o que você vai ser", refletiu.