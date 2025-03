Homem de 32 anos mata a ex no dia do aniversário dela

Varjão de Minas, no Triângulo Mineiro, madrugada de domingo (30/3) foi palco de uma grande tragédia. Era o aniversário de uma mulher que comemorava 24 anos. Ela estava num bar celebrando com os amigos, quando chega seu ex-namorado, de 32 anos, acompanhado de um outro homem. O ex vai até a antiga parceira e passa a agredi-la. Ela tenta fugir, mas é perseguida e morta. Em seguida, o assassino foge na companhia do comparsa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Uma operação, para tentar localizar o suspeito e seu comparsa, foi montada pelas polícias Militar e Civil. Até o momento, o homem segue foragido.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a perseguição do homem pela mulher ocorreu na Avenida Jovino Mariano Gomes, no Bairro Campo Belo.

Ao alcançar a ex-namorada, o homem desferiu uma série de golpes, no peito e na cabeça da mulher. Amigos da vítima, que estavam na comemoração do aniversário, tentaram parar as agressões, no entanto, o comparsa do ex-namorado estava armado e, a todo instante, ameaçava atirar em quem se aproximasse.

Depois das agressões, o agressor e seu parceiro fugiram a pé. Os amigos chamaram a PM que acionou o Samu. Os médicos tentaram reanimar a mulher, no entanto, ela faleceu.

Alerta

O caso fez com que a PM e a Polícia Civil estejam alertas, pois, segundo as primeiras investigações, o homem não aceitava o fim do relacionamento e estaria revoltado pela ex ter um novo namorado.

E o parceiro da vítima, no novo relacionamento, seria um traficante conhecido na região. Ao tomar conhecimento da morte da namorada, ele teria mandado um recado de que se vingaria do assassino.