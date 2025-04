Advogado é preso por maus-tratos e exploração financeira contra a mãe idosa

Um advogado de 58 anos foi preso pelos crimes de maus-tratos, abandono de incapaz, abandono em hospital e exploração financeira contra a própria mãe. A prisão foi feita nesta terça-feira (1º/4) em Goiânia pela Polícia Civil do estado de Goiás (PCGO).

A mulher de 85 anos foi abandonada em uma unidade de saúde em estado gravíssimo. "Completamente desnutrida, com lesões pelo corpo, suja de fezes e urina, com dificuldades para respirar e sem lucidez para se comunicar", conforme noticiou a Polícia Civil de Goiás.

A polícia foi acionado e com o apoio de papiloscopistas da Superintendência de Identificação Humana da PCGO foi possível identificar a vítima — que estava sem documentos — e também dois filhos da mulher.

Em seguida, a polícia procurou o suspeito, que foi localizado em um apartamento no Setor Oeste da capital de Goiás. Ele tentou justificar o abandono dizendo que cuidava da mãe da melhor forma possível, mas que, em função da piora do estado de saúde, havia levado a mãe para a unidade de saúde dois dias antes, com a intenção de visitá-la depois. Ao verificar as dependências da casa, os policiais constataram a ausência de alimentos básicos e um ambiente insalubre.

O delegado Alexandre Bruno, responsável pelo caso, explicou que os policiais chegaram até a casa do suspeito na hora do almoço, por volta de 12h, e encontrou o homem dormindo. "Ele foi autuado por abandono e exploração financeira. As penas somadas ultrapassam 12 anos. Após a prisão em flagrante já foi solicitada conversão em preventiva. O inquérito será remetido em 10 dias e provavelmente ele será indiciado pelos mesmos crimes", detalhou o delegado.