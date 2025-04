Mulher é esfaqueada por recusar beijo em cidade mineira

Uma mulher foi atacada a golpes de facão após se recusar a beijar o suspeito nessa segunda-feira (31/3) em Claro dos Poções, no Norte de Minas. O caso ocorreu em um bar no Bairro Mandacaru.

A Polícia Militar foi acionada por funcionários de um posto de saúde da cidade, que prestaram atendimento à vítima, de 36 anos. No local, a mulher contou que estava consumindo bebida alcoólica com o namorado e outros amigos quando um deles tentou lhe beijar, mas ela negou.

Após a recusa, o suspeito teria saído do local e retornado com um facão. Nesse momento, o autor começou a desferir golpes contra ela, sendo contido por terceiros. Ele fugiu logo depois. Ainda segundo o relato, a vítima foi socorrida pelo namorado.

A mulher foi atendida na unidade de saúde de Claro dos Poções e, devido à gravidade das lesões, foi transferida para um hospital de Montes Claros. A assessoria de comunicação da unidade hospitalar informou, na manhã desta terça (1º/4), que a vítima recebeu alta na noite de segunda-feira.

Depois de colher as informações, os policiais iniciaram as buscas pelo suspeito. Durante a procura, as guarnições foram informadas de que o autor havia entrado em um matagal próximo ao local do crime. Ao rastrear o lugar, o suspeito foi localizado escondido entre árvores.

Questionado sobre a motivação do ataque, o homem de 43 anos alegou que, anteriormente, a mulher teria tentado matar o primo dele, que é namorado da vítima e, por isso, ele desejava revidar o ataque. Conforme o suspeito, ele estava em um bar junto com ela e outras pessoas, incluindo o primo dele, quando teria se aproveitado da situação para atacá-la.

O homem disse, ainda, que foi até a residência dele, armou-se com um facão e golpeou a mulher após voltar para o bar.

O facão usado no crime foi encontrado na casa do suspeito. O homem foi preso e conduzido para a delegacia.