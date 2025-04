O legado deixado por Mauricio Dinepi, condômino dos Diários Associados

O publicitário e economista carioca Mauricio Dinepi morreu, na madrugada de ontem, aos 73 anos. Era condômino dos Diários Associados e completaria, em setembro, 74 anos, dos quais mais de 50 foram dedicados ao conglomerado de mídia. Ele sofreu um infarto enquanto dormia, em casa, no Rio de Janeiro.

Dinepi lembrava-se com carinho da primeira vez que entrou no Correio Braziliense, empresa onde, meses depois, em novembro de 1975, começou a trabalhar. Iniciou a carreira no setor de publicidade da TV Tupi e seguiu no Departamento Comercial da revista O Cruzeiro. Em Brasília, cidade pela qual se apaixonou, foi gerente e diretor Comercial do Correio Braziliense, e diretor de Relações Institucionais dos Diários Associados.

Emocionado com a notícia, o presidente dos Diários Associados, Josemar Gimenez, lembrou que Dinepi era “a elegância em pessoa”, além de “um companheiro, um sócio de extrema confiança e leal”. No que diz respeito ao trabalho, contribuiu para o relacionamento institucional do grupo, nos âmbitos políticos, jurídicos e sociais. “Os Associados sem o Mauricio perdem um elo muito grande das empresas com a sociedade, especialmente no Rio de Janeiro”, lamentou Gimenez. “Todo o legado que se tem no Rio, hoje, deve-se muito ao que ele construiu e empreendeu aqui”, acrescentou.

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, disse que a morte de Dinepi, figura de destaque nas áreas comercial e empresarial, deixa uma grande lacuna todo o grupo. “Perdemos um grande companheiro e amigo. Ficamos com um vazio nos Diários Associados”, lamentou.

O diretor administrativo-financeiro da Rádio Tupi, Cleisson Nunes Barbosa, conta que a amizade com Dinepi — que foi presidente regional dos Diários Associados no Rio de Janeiro e, logo depois, presidente do Jornal do Commercio — vinha de longa data. Há nove anos, Dinepi dedicava-se apenas ao condomínio. “Sempre o tive como bom amigo. Ele demonstrava isso também, se preocupava. Sempre estávamos nos encontrando, uma vez por mês, para colocar o papo em dia, sem falar de empresa”, lembrou.

“Mauricio era um amigo muito solidário, um ser extraordinário”, complementa Francisco Caputo, que trabalhou com o publicitário por mais de 30 anos. “Ele tinha um apreço enorme pelo que fazia. Vai fazer muita falta. Era um profissional exigente, mas extremamente colaborativo. Te ajudava a alcançar as metas, a ter um resultado positivo no trabalho”, complementou.

Memórias

“Mauricio Dinepi foi uma das pessoas mais admiráveis que conheci”, salientou o secretário de Comunicação do Distrito Federal, Weligton Moraes. “Inteligente e profissional da maior qualidade, com uma capacidade de relacionamento sem igual, principalmente como diretor comercial do Correio Braziliense. Tinha uma capacidade de persuasão com um potencial irresistível. E constatei isso inúmeras vezes, como secretário de Comunicação no primeiro governo (de Joaquim) Roriz. Fará muita falta para os Associados e deixará muitas saudades aos amigos, como eu. Que o bom Deus o receba de braços abertos”.

A colunista do Correio Braziliense Liana Sabo, com quem Dinepi trabalhou lado a lado, o define como um amigo querido, gentil, atencioso e fiel. “Duas áreas de interesse compartilhávamos: a arte e a gastronomia. Ele gostava de pintura, tendo sido colecionador de importantes obras. Também gostava da boa mesa e me ajudou muito, com informações sobre restaurantes e chefs, a desempenhar minhas funções no jornalismo gastronômico, que estava começando a existir no Correio Braziliense”, frisou.

Cumprindo um desejo pessoal, Dinepi será cremado no Rio de Janeiro, onde nasceu e viveu os últimos anos. Ele deixa dois filhos e duas netas.