Correio está entre os produtores de conteúdo mais relevantes do país

Os Diários Associados, grupo do qual faz parte o Correio Braziliense, estão entre os produtores de notícias mais relevantes e de maior audiência do país. Os dados são da plataforma Comscore e colocam o grupo na sétima colocação, à frente de marcas como Estadão, Folha, Exame e Abril.



"Estamos acima de muitos outros veículos de comunicação relevantes do país. Isso prova a importância dos nossos conteúdos e como os Diários Associados são importantes para o cenário de comunicação do Brasil", afirma o diretor de Estratégias Digitais, Luiz Mendes.

Além da posição de destaque no cenário local, o Correio impulsiona a audiência do grupo nas principais capitais, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro. O jornal que nasceu com Brasília traz os bastidores da política, com informações direto do centro do poder.

À cobertura da política, acrescentam-se reportagens sobre os fatos mais relevantes e as histórias que compõem o roteiro da capital federal. Publicado pela primeira vez em 21 de abril de 1960, dia da inauguração de Brasília, o jornal é o guardião da memória da cidade, contada por meio do mais completo acervo sobre a construção da capital e os fatos que marcaram o dia a dia dos brasilienses.

Comprometido com a missão de informar, o Correio apresenta, diariamente, tudo o que o você precisa saber para passar o dia bem informado, passando pelas principais notícias internacionais; as novidades na ciência; estreias nos cinemas e no streaming; lançamentos da literatura; e o que mais repercute no mundo dos famosos.

A presença consolidada nas redes sociais também contribui para o posicionamento da marca. O Correio está presente nas principais plataformas, com conteúdo multimídia diverso e aprofundado. São mais de 2,4 milhões de seguidores no Instagram, Twitter e Facebook e presença no TikTok, Threads, Bluesky e Linkedin. O canal do jornal no WhatsApp é o maior entre os principais publishers de Brasília, com mais de 500 mil assinantes.

O Podcast do Correio, com mais de 100 episódios no ar no YouTube e principais tocadores de podcast, recebe ministros de Estado, do Judiciário, empresários e personagens relevantes para a cidade. Os produtos em áudio e videocast também abrangem o universo de games, entretenimento e esportes.

Posição consolidada

Para formatar o ranking, a Comscore realiza análise de internet, apura audiência e a relevância dos sites mais acessados do país, em diversas categorias. Os Diários Associados se enquadram na divisão News Information, ou seja, de sites produtores de notícias.

O resultado mostra a relevância dos Diários Associados, que celebram 100 anos em 2024. Entre as empresas que compõem o grupo, além do Correio, estão a Clube FM — terceira maior rede de rádios do Brasil —, a TV Brasília, o Aqui-DF, o Estado de Minas, a TV Alterosa e a Tupi.

Confira o top 10 da categoria News Information da Comscore

Globo Notícias

Terra Notícias

UOL Notícias

Microsoft Start

R7 Notícias

CNN Brasil

Diários Associados

UOL Tilt

Metrópoles

Grupo Estado

