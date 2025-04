Aviões colidem com pássaros durante pouso no Aeroporto Internacional de São Paulo

Dois aviões da Latam colidiram com pássaros neste sábado (5/4) enquanto pousavam no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O intervalo entre um incidente e outro foi de menos de 50 minutos, informou a companhia aérea ao Correio.

Segundo a Latam, as aeronaves pousaram em total segurança. Entretanto, os episódios como esses, chamados no meio da aviação de bird strikes, geram "grandes impactos em toda a operação".

"A alta incidência de bird strikes nos aeroportos brasileiros pode afetar a segurança operacional e acaba prejudicando muitos passageiros com voos cancelados ou atrasados, além de provocar custos adicionais com reparos e manutenção de aeronaves, motores fora de operação e eventual escala de tripulantes reserva", afirmou em nota.

A empresa acrescentou que, em 2024, registrou colisão com pássaros em 513 voos no Brasil. "O setor tem alertado para a necessidade de uma gestão eficiente da fauna por parte dos municípios e administradores aeroportuários nas proximidades dos aeroportos brasileiros", finalizou a Latam.

Procurada pelo Correio, a empresa que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, a Gru Airport, informou que foram registradas três suspeitas de bird strike no pouso de aeronaves neste sábado. Uma delas teve relato de ocorrência na origem, de acordo com a concessionária, fora do sítio aeroportuário.

"Aeronaves e pistas já foram vistoriadas e todas as medidas de monitoramento e afugentamento foram tomadas. Importante ressaltar que este aeroporto apresenta o mais baixo índice de colisão com aves (“bird strike”) entre os principais aeródromos brasileiros. Além disso, o número de ocorrências desta natureza vem diminuindo significativamente nos últimos anos, sendo 60% de redução apenas na comparação entre 2023 e 2024. Reflexo de permanente aprimoramento das medidas de gerenciamento de fauna, sob supervisão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e em conformidade com as normas ambientais", alegou a concessionária.

"A GRU Airport ressalta seu compromisso com a segurança operacional, adotando medidas eficazes para mitigar riscos relacionados à fauna", finalizou.