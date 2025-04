Paes pede para cariocas ficarem em casa devido às chuvas no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), pediu para que cariocas fiquem em casa enquanto durar o temporal que assola a capital fluminense e diversas regiões do estado desde a sexta-feira (4/4). O recado do prefeito do Rio foi divulgado pelo perfil dele no X.

"Quem não tiver que sair, aproveita esse sábado chuvoso e fica em casa. Lê um livro, vê uma série. Tem muita árvore caída, muito bolsão d'água e os órgãos precisam trabalhar, então vamos todo mundo colaborar", orientou o prefeito. Confira o recado do prefeito abaixo:

No vídeo, Paes também reforça que as chuvas continuam na capital fluminense. Segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), a estação Tijuca/Muda, que registrou a marca dos 141,6 mm de chuva entre sexta e sábado, foi a mais atingida em toda a cidade.