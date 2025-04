RS inaugura complexo no Cristo Protetor em Encantado

O Vale do Taquari está diante de um desafio estratégico: transformar o crescimento turístico em volta do monumento Cristo Protetor, na cidade de Encantado, em um modelo sustentável e com identidade própria. Para isso, a região inaugura, neste domingo (6/4), um complexo com a expectativa de se tornar uma experiência de referência no turismo na Serra Gaúcha.

Entretanto, os organizadores reconhecem que precisam seguir um caminho singular. “Temos de ter a nossa marca”, afirma o presidente da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales), Rafael Fontana. Para ele, o Cristo Protetor, que já se tornou ícone da região, tem potencial para ser o símbolo dessa identidade em construção.

O monumento, com seus impressionantes 43,5 metros de altura e envergadura de 39 metros, é maior que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, e se impõe a 436 metros acima do nível do mar. A construção foi realizada inteiramente por meio de doações e envolvimento comunitário, sem qualquer recurso público. O projeto nasceu do sonho do ex-prefeito Adroaldo Conzatti (in memoriam) e foi concretizado pela Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE), entidade formada por voluntários.

Em live via YouTube, neste domingo (6/4), o canal do Cristo Protetor mostrou como foi a cerimônia, apresentou o espaço e como foi o processo de construção do monumento. Assista:

Desde sua abertura, em abril de 2022, o Cristo Protetor tem atraído milhares de turistas ao município, projetando Encantado no cenário nacional e despertando o interesse por toda a região. Entretanto, com a visibilidade, vêm também os desafios.

“Hoje vivemos os efeitos do crescimento acelerado do fluxo de visitantes. Isso expõe gargalos logísticos e problemas de mobilidade urbana que precisam ser enfrentados com planejamento”, aponta Raquel Cadore, presidente da Associação Comercial e Industrial de Encantado (Aci-E). Para lidar com essas questões, a entidade criou uma diretoria específica de turismo, sob a liderança de Luciano Moresco, que atua em parceria com o poder público.

Além das questões de infraestrutura e segurança, o Vale do Taquari precisa entender o perfil de quem visita à região. Segundo pesquisa recente da Secretaria Estadual de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur-RS), o chamado Mapa do Comportamento do Turista identifica 12 perfis diferentes, com motivações e prioridades distintas. Esse diagnóstico será essencial para definir estratégias de promoção e qualificação da oferta turística.

Hoje, o turismo representa 4% do Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho. Embora o número seja relevante – R$ 14,3 bilhões entre 2019 e 2020 – ainda está distante dos 12% registrados em Santa Catarina, estado vizinho que já consolidou sua vocação turística em diferentes regiões.

Para mudar esse cenário, especialistas concordam que é preciso uma conjunção de esforços entre setor público, iniciativa privada e a sociedade civil organizada. “O Cristo Protetor já mostrou o poder da mobilização coletiva. Agora, é hora de usar essa energia para estruturar o turismo regional com qualidade e propósito”, reforça Fontana.

Para os organizadores, com o mirante em forma de coração a 33 metros de altura, o Cristo Protetor é mais do que um ponto turístico: é símbolo de fé, união e potencial econômico.