Ônibus com 50 capota e deixa mortos em MG

Causas do acidente ainda são desconhecidas, principalmente por não haver testemunhas - (crédito: CBMMG)

Quatro pessoas morreram no capotamento de um ônibus, na rodovia MG-223, próximo ao trevo de Queixinho, no sentido de Tupaciguara (MG), na região do Triângulo.

O acidente ocorreu por volta de 3h40 desta terça-feira (8/4). Dos quatro mortos, dois são crianças.

Ainda não há informações sobre de onde vinha o ônibus e para onde seguia.

Havia 50 passageiros no ônibus. Cinco deles, em estado grave, foram levados para o Hospital da Universidade Federal de Uberlândia. 11 pacientes foram para a UPA de Araguari.

Os demais passageiros tiveram ferimentos leves e ou não se feriram e dispensaram atendimento médico.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. O local é plano, sem árvores, considerado de boa visibilidade, embora seja numa curva. A perícia da Polícia Civil está no local.

Participaram da operação de resgate bombeiros de Araguari, Tupaciguara e Uberlândia.