Acidente entre caminhões mata uma pessoa em Goiás

Dois caminhões colidiram entre si na madrugada desta segunda-feira (7/4), na rodovia GO-060, entre Trindade e Santa Bárbara de Goiás (GO). O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Os dois motoristas estavam presos às ferragens. Um deles não resistiu e morreu no local.

Um dos caminhões estava carregado com aproximadamente 20 toneladas de ração. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi necessário realizar escoramento tático para garantir a estabilidade dos veículos durante os procedimentos de resgate.

"A ocorrência apresentou alto grau de complexidade devido ao risco estrutural dos veículos e à necessidade de técnicas específicas de salvamento em espaço restrito", disse o Corpo de Bombeiros, que atuou ao lado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O outro motorista estava consciente e orientado. Ele foi retirado das ferragens com uso de técnicas específicas de salvamento veicular e foi entregue aos cuidados da equipe do Samu, sendo posteriormente encaminhado ao Hospital Estadual de Trindade (Hetrin).

A rodovia permanece com trânsito restrito a uma faixa, com presença das equipes aguardando a chegada do Instituto Médico Legal (IML) e da perícia técnica para liberação do corpo e retirada final dos veículos.