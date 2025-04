Homem ataca desafeto com machadada e é preso em Minas Gerais

Um homem de 43 anos foi preso após tentar matar um desafeto a machadadas enquanto ele dormia. O caso aconteceu no povoado de Cocais dos Arrudas, em Coronel Fabriciano (MG), na Região do Vale do Aço, na noite dessa terça-feira (8/4).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 53 anos, dormia na casa do suspeito quando foi acordada com uma machadada na cabeça. Mesmo ferida, ela tentou fugir, mas foi atingida novamente no rosto, na região do supercílio.

De acordo com a Polícia Militar, o homem conseguiu pedir socorro e foi encaminhado ao hospital local, onde recebeu atendimento médico e foi liberado.

Os policiais localizaram o suspeito nas proximidades do local do ataque com o machado. A arma foi apreendida e o autor, conduzido à Delegacia de Polícia Civil por tentativa de homicídio.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida. A investigação do caso será feita pela Polícia Civil de Coronel Fabriciano.