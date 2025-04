Juiz vai ouvir testemunhas do assassinato de motorista de van

A Justiça marcou as audiências de testemunhas do assassinato do motorista de transporte escolar Adriano de Jesus Gomes, para os dias 6 e 25 de maio. Até lá, o empresário Francisco Evaldo de Moura, 56 anos, ficará preso preventivamente.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), os advogados de acusação e os de defesa do acusado vão apresentar seus argumentos sobre o caso. Logo após, o juiz definirá o andamento do processo. Uma possibilidade é o encaminhamento para julgamento pelo júri popular.

Relembre o caso

Na quinta-feira (6/2), Francisco, Adriano e o filho dele, Gabriel Ferreira Gomes discutiram em frente a casa da vítima. O acusado tinha se irritado com o filho da vítima por ele ter estacionado em uma área pública, a qual o empresário achava que era dono.

No meio da briga, Francisco puxou uma pistola contra Adriano e o filho. O motorista foi atingido por disparos no meio da rua pelo empresário, que também tentou acertar Gabriel, mas não obteve sucesso.

Após o assassinato, Francisco fugiu em um Chevrolet Ônix prata. No dia seguinte ao homicídio, o empresário se apresentou à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).