Vereadores de BH aprovam uso paradidático da Bíblia nas escolas

Os vereadores da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte (CMBH) aprovaram, na quarta-feira (8/4), Projeto de Lei (PL) que prevê aquisição da Bíblia como livro paradidático nas escolas. O PL de autoria da vereadora Flavia Borja (DC/MG) recebeu 28 votos favoráveis, 8 contrários e 2 abstenções.

Segundo o projeto, o livro cristão exerce a função de “disseminação de conteúdo cultural, histórico, geográfico e arqueológico”.

Nas redes sociais, a autora disse que a aprovação é uma “vitória contra o obscurantismo nas escolas de Belo Horizonte”. “Hoje é um grande dia, é um dia de nós celebrarmos que a palavra de Deus poderá ser consultada por ser consultada como informação”, declarou.

Membros contrários à medida alegam que o PL fere a laicidade do Estado. “Aprovar esse PL seria rasgar as leis e permitir que alianças entre o poder público e a religião sejam mantidas, coisas que a gente vê costumeiramente nesta Casa”, declarou a vereadora Juhlia Santos (Psol/MG). Os mandatários ainda afirmaram que a Bíblia contém trechos impróprios para crianças, como cenas de sacrifícios e apedrejamentos

Outros projetos

Na últimas semanas, outra pauta conservadora que prevê rituais cristãos nas escolas foi aprovado na Câmara Municipal de São José do Rio Preto (SP). O Projeto de Lei aprovado em 3 de abril obriga alunos a rezar a oração do pai-nosso nas escolas públicas e privadas do município.

O projeto de autoria do vereador Luciano Julião (PL) foi aprovado por 18 votos a quatro. Segundo a proposto, a oração deve acontecer pelo menos uma vez por semana durante todo o ano letivo.