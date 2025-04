Brasil volta exigir visto para turistas do Canadá, EUA e Austrália

Segundo dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), entre janeiro e março de 2024, o Brasil recebeu 728.537 turistas dos Estados Unidos, 96.540 do Canadá e 52.888 da Austrália - (crédito: PEDRO SANTANA / CB)

O Brasil volta a exigir o visto para visitantes da Austrália, Canadá e EUA a partir desta quinta-feira (10/4). O documento será exigido nos portos, aeroportos e fronteiras terrestres brasileiras. A exigência passa a valer com base em um decreto do Executivo que determina a retomada da medida.



A decisão, anunciada em maio de 2023, segue o princípio da reciprocidade diplomática, segundo o qual o Brasil só concede isenção de visto a países que oferecem o mesmo tratamento aos brasileiros — o que não ocorre atualmente com os três países.

Leia também: Parte de forro do Aeroporto de Macapá desaba minutos após embarque

Em publicação nas redes sociais, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que o governo brasileiro continua negociando acordos de isenção de visto com base na reciprocidade. "Seguimos em tratativas para que os EUA isentem os brasileiros da exigência de visto, permitindo a reciprocidade para os norte-americanos que visitam o Brasil", escreveu.

Segundo dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), entre janeiro e março de 2024, o Brasil recebeu 728.537 turistas dos Estados Unidos, 96.540 do Canadá e 52.888 da Austrália

Como solicitar o visto?

O visto poderá ser solicitado de forma online, por meio do site eVisa. A taxa é de US$ 80,90 — cerca de R$ 479. A autorização é válida para entrada por via aérea, marítima ou terrestre, com permanência máxima de 90 dias.

Para obter o visto, é necessário preencher um formulário eletrônico e anexar documentos como passaporte válido. As autoridades brasileiras recomendam que o processo seja feito com antecedência, para evitar problemas com conexões ou atrasos em viagens.

*Com informações da Agência Brasília

A exigência de visto para visitantes da Austrália, Canadá e EUA