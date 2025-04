Serviços de habitação da Caixa ficam indisponíveis em canais digitais

A Caixa Econômica Federal publicou um aviso em que informa a indisponibilidade de serviços de habitação em canais digitais, como site ou aplicativo, a partir das 23h deste sábado (12/4). A pausa no atendimento virtual se dá devido a manutenção programada e dura até 13h do domingo (13/4).

Em mensagem enviada por meios eletrônicos, a Caixa sugere que clientes que utilizem ferramentas de habitação do banco — como simulação, solicitação, acompanhamento e manutenção de contratos de financiamento imobiliário — se programem para fazê-lo antes do horário previsto para a indisponibilidade.

Das 23h do sábado à 13h do domingo, porém, as opções de autoatendimento para os serviços de habitação ficam indisponíveis em todos os canais digitais, inclusive no site, devido a manutenção do sistema virtual.