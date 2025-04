Erro em hospital de Águas Lindas faz mãe enterrar bebê que não era seu

A Polícia Civil de Goiás abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido - (crédito: Reprodução/Freepik)

Um erro envolvendo a troca de dois fetos natimortos no Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás, a cerca de 50 km de Brasília, causou dor e revolta em duas famílias. As crianças nasceram em partos distintos nas últimas semanas, mas infelizmente não resistiram. No entanto, os corpos foram trocados ao serem entregues às mães, e um deles chegou a ser enterrado antes que o erro fosse descoberto.

O caso teve início no dia 21 de março, quando uma paciente deu entrada na unidade hospitalar para realizar o parto. Com apenas 20 semanas de gestação, o bebê nasceu vivo, mas morreu minutos depois devido à prematuridade extrema. O feto foi então armazenado no freezer do hospital.

Quatro dias depois, em 25 de março, uma segunda gestante chegou ao hospital em trabalho de parto. O bebê, com 26 semanas, foi considerado natimorto pela equipe médica.

No dia seguinte, 26 de março, a primeira mãe retornou à unidade para buscar o corpo de seu filho. No entanto, a equipe hospitalar entregou a ela, por engano, o feto da segunda paciente. Sem saber do equívoco, a mulher realizou o sepultamento do bebê no mesmo dia.

A falha só foi percebida em 27 de março, quando profissionais de enfermagem realizaram uma checagem de rotina no freezer do hospital e constataram que o feto remanescente não correspondia ao da primeira paciente.

O Correio ouviu os advogados Idelbrando Mendes e Daniel J. Kaefer estão acompanhando o caso e prestando apoio jurídico às famílias afetadas. “É um terror que se causou na vida dessas pessoas. Isso não pode ser tratado como um simples equívoco. Trocar entes queridos sob a responsabilidade de profissionais treinados não é algo menor”, afirmou Kaefer. “O que o hospital chama de equívoco é a dor que une duas famílias pelo terror da dúvida.”

Segundo os advogados, atualmente um dos corpos está sepultado e o outro permanece sob custódia do hospital. Foi solicitado à Justiça que seja realizada a exumação do feto enterrado para a devida comparação genética. “É preciso saber de quem é o feto e se, de fato, ele pertence a uma das vítimas. Diante dos fatos, surgiram inúmeras incertezas”, reforçou o advogado Daniel J. Kaefer.

A Polícia Civil de Goiás abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que acompanha de perto o caso ocorrido e as providências adotadas pela organização social responsável pela gestão da unidade. "A direção reitera que a equipe multidisciplinar da unidade informou aos familiares e autoridades sobre o ocorrido e prestou todas as informações necessárias, bem como acolhimento e apoio psicossocial com total zelo e transparência. A SES-GO reitera seu compromisso com a transparência, o respeito às famílias e a humanização no atendimento em toda a rede estadual de saúde. A Pasta se solidariza com os familiares e destaca que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas pela organização social para apurar os fatos e garantir o suporte adequado. A Secretaria permanece à disposição das autoridades para colaborar com os esclarecimentos que se fizerem necessários e reforça que eventuais falhas, caso confirmadas, serão devidamente responsabilizadas", diz o texto.

