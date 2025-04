Serial killer de Alagoas é condenado a 37 anos de prisão

Albino Santos de Lima, conhecido como o serial killer de Alagoas, foi condenado a 37 anos, um mês e 15 dias de prisão após julgamento realizado na última sexta-feira (11/4), em Maceió. O júri popular acolheu a tese apresentada pelo Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) e considerou o acusado culpado pelo homicídio duplamente qualificado de Emerson Wagner da Silva e pela tentativa de assassinato contra outro jovem.

Durante o julgamento, o MPAL sustentou que o crime foi cometido por motivo fútil e de forma que impediu a defesa da vítima. As mesmas qualificadoras foram aplicadas à tentativa de homicídio contra o segundo rapaz. A promotoria apresentou três testemunhas, incluindo o sobrevivente, que relatou em detalhes como o crime aconteceu, apontando Albino como o autor dos ataques. Também prestaram depoimento a ex-companheira do réu e o genro dela, que descreveram seu comportamento violento.

Leia também: Serviços de habitação da Caixa ficam indisponíveis em canais digitais

Segundo o promotor de Justiça Thiago Riff, da 68ª Promotoria da Capital, essa foi a primeira condenação formal de Albino Santos de Lima, que é investigado por outros crimes semelhantes. Ele destacou que a pena foi fixada com base no elevado grau de periculosidade do réu. As autoridades policiais associam a ele 18 homicídios.

“O crime aconteceu porque Albino se incomodou com a abordagem de Emerson e seu amigo, que foram questioná-lo após ele tentar entrar na casa da namorada de um deles. Essa jovem tem o mesmo perfil de outras vítimas já assassinadas pelo réu. A porta trancada impediu que ele invadisse o local”, explicou o promotor.

Com a sentença, o Ministério Público considera que a justiça foi feita. “Essa condenação é um passo importante para a responsabilização do acusado e um alívio para a família de Emerson, que seguirá convivendo com a dor dessa tragédia”, concluiu Riff.