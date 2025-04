Pais são presos suspeitos de matar filho de dois anos no RJ

As prisões foram efetuadas por agentes da 19ª Delegacia de Polícia (Tijuca), em residências localizadas nos bairros de Benfica e Tomás Coelho, na Zona Norte do Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação/PCERJ)

Um casal foi preso neste sábado (12/4) suspeito de envolvimento na morte do próprio filho, de apenas dois anos de idade. As prisões foram realizadas por agentes da 19ª Delegacia de Polícia (Tijuca), em residências localizadas nos bairros de Benfica e Tomás Coelho, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, os mandados foram expedidos com base em depoimentos e laudos médicos. Os pais da criança são investigados por homicídio qualificado majorado e descumprimento de medida protetiva de urgência.

A vítima chegou sem vida a uma unidade hospitalar na última quarta-feira (9). Segundo informações da corporação, o menino estava com uma cuidadora quando passou mal e foi socorrido. No entanto, os investigadores apuraram que ele já apresentava hematomas na cabeça antes de ser entregue à cuidadora.

As investigações indicam que o menino foi agredido pelo casal. Ainda segundo a Polícia Civil, os suspeitos já estavam sendo investigados anteriormente por tentativa de homicídio contra a criança, que vivia sob a guarda do avô paterno em razão de uma medida protetiva expedida pela Justiça.