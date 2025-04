Equipe médica atualiza estado de saúde de Divaldo Franco: 'Delicado'

O líder espírita Divaldo Franco, aos 97 anos, instalou uma sonda gástrica após apresentar dificuldade para manter hidratação e alimentação adequadas. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (14/4), pela equipe médica que acompanha o médium. Por meio dela, são ofertados nutrientes e líquidos necessários para sua saúde.

Em nota envidada ao Correio, a equipe da Mansão do Caminho e do Centro Espírita Caminho da Redenção dia que o quadro de saúde de Divaldo "é delicado e requer cuidados especiais". O espírita esteve internado em novembro de 2024 devido a um tratamento contra um câncer de Bexiga.

Em 25/11 ele recebeu alta, quando "retornou para sua casa em bom estado de saúde e com ótimas notícias sobre a remissão da doença, porém passou a apresentar um quadro de saúde relativamente comum para um idoso de 97 anos", diz a nota.

Ainda segundo a assessoria, ele se encontra lúcido e com acompanhamento multidisciplinar, mas afastado de todas as atividades cotidianas.

NOTA

Atualização do quadro de saúde de Divaldo Franco em 14 de abril de 2025

A Mansão do Caminho e o Centro Espírita Caminho da Redenção informam que o quadro de saúde do médium Divaldo Franco é delicado e requer cuidados especiais. Após finalizar o tratamento contra um câncer de Bexiga, Divaldo retornou para sua casa em bom estado de saúde e com ótimas notícias sobre a remissão da doença, porém passou a apresentar um quadro de saúde relativamente comum para um idoso de 97 anos, com dificuldade para manter a hidratação e alimentação adequadas. Diante disso, a equipe médica optou pela instalação de uma sonda gástrica, por onde estão sendo ofertados os nutrientes e líquidos necessários.

O médium segue em sua residência, lúcido, com acompanhamento multidisciplinar e afastado de suas atividades cotidianas.

Todos os amigos, funcionários, alunos e filhos de Divaldo Franco estão unidos em oração neste momento.

