Polícia prende suspeita de envenenar família com ovo de Páscoa; criança morreu

Uma criança de sete anos morreu após comer um ovo de Páscoa em Imperatriz, no Maranhão. A mãe e a irmã da criança também comeram o ovo e estão internadas. O ovo teria chegado à casa da família por meio de um motoboy na quarta-feira (16/4). Em um bilhete, havia a mensagem: "Com amor, para Miriam Lira. Feliz Páscoa".



Na tarde desta quinta-feira (17/4), a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) do estado informou que uma mulher foi presa por suspeita de envolvimento no caso. Ela seria a ex do atual companheiro de uma das vítimas.

Leia a nota da SSP-Maranhão na íntegra:

"A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) informa que já está presa a suspeita de envenenar três pessoas em Imperatriz. Uma criança de 7 anos morreu, enquanto a mãe e a irmã adolescente seguem internadas.

A mulher, de 36 anos, foi presa pela Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) em uma ação conjunta com o Centro de Inteligência da SSP. Ela é ex-namorada do atual companheiro de uma das vítimas e foi capturada por equipe da Delegacia Regional de Santa Inês em um ônibus interurbano, na cidade de Santa Inês, onde reside.

A SSP comunica que a ocorrência foi registrada no Plantão da Delegacia Regional de Imperatriz, que adotou todas as medidas iniciais para a apuração dos fatos. Um inquérito foi instaurado pela Delegacia de Homicídios de Imperatriz, que segue ouvindo testemunhas para elucidar completamente o caso.

O corpo do menino de 7 anos foi submetido a exame de necropsia no Instituto Médico Legal de Imperatriz. A Polícia Civil aguarda o laudo pericial para confirmar a causa da morte. Além disso, a Polícia requisitou ao Instituto de Criminalística de Imperatriz (ICrim) a coleta de material para análise laboratorial das vítimas que permanecem hospitalizadas."

