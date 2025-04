Prefeito se manifesta após orientação para escola não citar fé cristã

Após polêmica com o comunicado, Prefeito de Pouso Alegre relembra que a educação é laica - (crédito: Adevanir Vaz/Divulgação)

Após um comunicado da Secretaria Municipal de Educação de Pouso Alegre, no Sul de Minas, causar polêmica ao orientar professores a evitarem atividades que façam referência à fé cristã, o prefeito do município, Coronel Dimas (Republicanos), se manifestou nas redes sociais.

No vídeo, ao lado do vice-prefeito Igor Tavares (PSD), eles afirmam que o documento não é oficial. “Trata-se de um documento não revisado, não oficial. Nunca foi e jamais será proibido mencionar o nome de Jesus Cristo nas escolas. Pelo contrário, o ensino laico defende que devemos incluir todas as religiões nas disciplinas escolares”, afirmou o vice-prefeito.

Ainda na publicação, o prefeito de Pouso Alegre se declara cristão e relembra a importância da Páscoa. “Estamos vivendo o momento da Páscoa, o período mais importante, quando Cristo se entregou por nós na cruz. É tempo de refletir sobre a paz, o amor e o respeito ao próximo. Infelizmente, algumas pessoas não estão seguindo os passos de Jesus. Feliz Páscoa para vocês!”, destacou.

Entenda a polêmica

Coincidentemente, o comunicado da Secretaria Municipal de Educação foi publicado nesta quarta-feira (17), véspera da Semana Santa. O documento afirma que as orientações “visam garantir que as atividades pedagógicas relacionadas à Páscoa valorizem princípios universais como solidariedade, respeito e partilha, assegurando que nenhuma criança ou família se sinta excluída ou desrespeitada em seu direito à liberdade de crença”.

Após a repercussão do documento, alguns pais se posicionaram contra a medida, alegando que a Semana Santa está diretamente ligada ao Cristianismo. Na quarta-feira (17/4), a reportagem do Estado de Minas informou que procurou a Prefeitura de Pouso Alegre, que esclareceu que o comunicado não proíbe manifestações religiosas ou referências cristãs. A gestão municipal destacou que, por atender alunos de diversas crenças, a rede pública orienta o trabalho com valores mais amplos nas atividades escolares.

