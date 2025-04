SUS substituirá o exame de papanicolau por teste DNA-HPV

O Sistema Único de Saúde (SUS) iniciará, ainda em 2025, a substituição gradual do exame de papanicolau pelo teste molecular de DNA-HPV. A principal meta da mudança é ampliar a precisão na detecção precoce do vírus HPV, apontado como o principal causador do câncer de colo do útero.

O novo exame de DNA-HPV será a principal ferramenta de rastreamento para mulheres com idade entre 25 e 49 anos, mantendo a faixa etária das diretrizes atuais. Uma vantagem significativa do teste molecular, em relação ao papanicolau, é a possibilidade de estender o intervalo entre as coletas de três para cinco anos caso os resultados não indiquem a presença do vírus.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em comunicado publicado em 2021, o teste de DNA-HPV possui maior sensibilidade para detectar o vírus em comparação com o Papanicolau. Além disso, a partir de uma única amostra, o novo exame pode identificar a presença do vírus e, em caso positivo, revelar o subtipo.

Essa informação é relevante, pois nem todos os subtipos representam o mesmo risco de desenvolvimento de câncer. Especialistas acreditam que, com a vacinação em larga escala e um rastreamento eficaz, a doença pode ser eliminada em até duas décadas.

A proposta de substituição foi elaborada pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca) e já recebeu aval técnico da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias e da Comissão de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. A implementação definitiva aguarda a aprovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde.

O Correio aguarda respostas do Ministério da Saúde sobre quando a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da pasta se manifestará a respeito da incorporação do teste molecular DNA-HPV no Sistema Único de Saúde.

Leia também: Jovens têm sido cada vez mais vítimas da trombose

Desafios

Apesar dos avanços, um dos desafios na cobertura da saúde das mulheres é a baixa adesão da população ao rastreamento precoce do vírus HPV. Entre 2021 e 2023, apenas três estados brasileiros registraram uma cobertura de Papanicolau próxima a 50%, segundo o Ministério da Saúde.

Autocoleta

Outra novidade da futura implantação do teste DNA-HPV será a possibilidade de autocoleta do material genético para o exame. Essa alternativa, de acordo com o Ministério da Saúde, será oferecida a grupos que enfrentam dificuldades de acesso ao sistema de saúde ou barreiras para realizar o exame tradicional. O novo protocolo ainda incluirá orientações específicas para o atendimento de pessoas transgênero, não binárias e intersexuais.