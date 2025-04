Estudante da USP assassinada em São Paulo é sepultada

A jovem Bruna Oliveira da Silva, 28, encontrada morta em um estacionamento particular na Zona Leste de São Paulo, foi sepultada hoje (19). O corpo da mestranda da Universidade de São Paulo (USP) foi encontrado na última quinta-feira (17).



Bruna estava desaparecida desde do último domingo (13), depois de descer na estação Corinthians-Itaquera. Ela passou o fim de semana na casa do namorado que mora na região do Butantã, na Zona Oeste. Bruna deixa um filho de 7 anos.

Na noite de seu desaparecimento, a jovem ligou para a mãe avisando que tinha perdido o ônibus e a bateria do celular estava perto do fim. Bruna recebeu dinheiro da mãe para voltar de aplicativo e acessou o telefone pela última vez às 22h21.

No dia seguinte, o pai notou que Bruna não havia chegado em casa e entrou em contato com as autoridades logo em seguida. A polícia encontrou o corpo da jovem nos fundos de um estacionamento com marcas de agressão, sem sapatos e roupas rasgadas. A polícia ainda não tem informações sobre suspeito nem confirmação da causa da morte da estudante.