Médico mineiro viraliza "atacando" Jojo Todynho em defesa do SUS

Vídeo víral do médico Ricardo Kores ultrapassa 10 milhões de visualizações no Instagram - (crédito: Ricardo Kores/Instagram/Reprodução)

O médico mineiro Ricardo Kores viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo no qual faz referência ao posicionamento de Jojo Todynho, que fez críticas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Embora o nome dela não seja mencionado pelo profissional, os seguidores do infectologista de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, rapidamente entenderam que o conteúdo não tinha a intenção apenas de informar, mas também de mandar "shades" nada sutis à influenciadora.

Publicado por Kores na última terça-feira (15/4), o vídeo ultrapassa 10 milhões de visualizações no Instagram. Nessa rede social, o médico acumula 1,2 milhão de seguidores. No TikTok, pouco mais de 457 mil pessoas seguem o infectologista.

"Quem critica o SUS vai pagar um plano de saúde para você? Quem critica o SUS vai comprar camisinha para você? Quem critica o SUS vai desembolsar R$ 4 mil por mês no remédio de quem vive com HIV? Você precisa se prevenir desse tipo de discurso. O vírus do ódio ao SUS tem o objetivo de ganhar like, visibilidade e, no futuro, seu voto", iniciou o médico, enquanto preparava em um copo uma mistura de leite com achocolatado em pó.

A reação do infectologista se soma a outras que repercutiram nas redes sociais depois de a influenciadora fazer ataques ao SUS, que ocorreram logo após criticas à esquerda. “[Alguém diz] 'sou socialista'. Aí, eu chego à faculdade e estão de iPhone 16. Eu falei: 'Eu quero ser socialista'. [Alguém diz] 'viva o MST', mas está de Redley no pé. Então, não conta", ironizou. Em seguida, o alvo mudou: "As pessoas que muito falam sobre essa questão de 'viva o SUS' […] têm plano de saúde. A realidade é que está todo mundo com dinheiro no bolso e querendo mais que a sociedade se exploda."

O infectologista reconhece as falhas no sistema público de saúde, mas deixa claro que, apesar disso, ele deve ser defendido. "O SUS está longe de ser perfeito e tem muita coisa para melhorar. A gente precisa cobrar as autoridades e não estimular o fim do SUS. Desconfie da pessoa que gosta de lacrar em cima dos seus ideais. Depois, ela vai te abandonar", finalizou o médico enquanto descartava na pia o copo de achocolatado, fazendo referência ao nome da influenciadora.

Sucesso nas redes

Nas redes sociais desde agosto de 2022, Kores começou a ganhar projeção ao publicar vídeos abordando temas inseridos dentro do universo das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

O segredo por trás do sucesso está na informação temperada com um tipo de humor que decorre da falta de variação nas expressões do médico em todos os vídeos. Ele sempre mantém o mesmo tom de voz. Kores não chora ou ri. Ele liga a câmera e — com aquela “vibe” de quem não tem a pretensão de ser engraçado — despeja altas cargas de informação.

Mas se a expressão facial do doutor Kores segue intacta a cada vídeo, a cenografia não. O infectologista grava em ambientes diferentes e está sempre usando algum elemento cênico de apoio à explicação de algo que, muitas vezes, costuma ser tabu na sociedade: a educação sexual.

Além dos hospitais e postos de saúde: onde está o SUS?

O SUS atua em diversas áreas, como vacinação, atenção primária, urgência e emergência, além de serviços especializados como hemodiálise, transplantes e tratamento de doenças crônicas. Não se restringindo aos hospitais e postos de saúde, o SUS bate ponto, por exemplo, em supermercados, lanchonetes e restaurantes por meio da atuação da vigilância sanitária nesses estabelecimentos.

Até quem usa plano de saúde se beneficia do SUS, já que o sistema público, por meio da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), fiscaliza, regulamenta, qualifica e habilita os serviços privados. É a ANS que define, entre outros aspectos, quais procedimentos devem ser cobertos pelas operadoras de planos e seguros de saúde.

O SUS está presente na qualidade dá água que chega à sua casa. O Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua) consiste no conjunto de ações adotadas pelas autoridades de saúde pública para garantir à população o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com o padrão de potabilidade estabelecido na legislação vigente.

Esse sistema de saúde também desempenha papel fundamental em aeroportos, portos e rodoviárias. A grande circulação de pessoas, bens e serviços torna os pontos de entrada no país áreas propícias para a disseminação de doenças. Novamente, a vigilância sanitária, por meio da Anvisa, fiscaliza o cumprimento de uma série de normas, além de implementar medidas preventivas e de controle de surtos e epidemias.