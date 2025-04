Papa Francisco: primeira viagem internacional do pontífice foi para o Brasil

O papa Francisco esteve no Brasil em 2013. Esta foi a primeira viagem do pontífice após ter assumido o cargo. Ao todo, a estada do religioso durou sete dias. Neste período, o líder da igreja católica participou da 28ª Jornada Mundial da Juventude, sediada no Rio de Janeiro. Durante sua estada, Francisco também se encontrou com autoridades, visitou a comunidade da Varginha, zona norte do Rio, esteve no Santuário Nacional de Aparecida, etc.

Relembre os principais acontecimentos da visita papal ao Brasil em 2013

A chegada do pontífice

O papa Francisco desembarcou na base aérea do Aeroporto do Galeão em 22 de julho às 16h. À época, o religioso foi recepcionado pela então presidente Dilma Rousseff. O pontífice também foi recebido pelo então governador Sérgio Cabra e pelo prefeito Eduardo Paes - que exercia seu segundo mandato como chefe do executivo da capital carioca.

De lá, o papa seguiu para a catedral metropolitana do Rio de Janeiro, no centro da cidade. No percurso, que foi seguido por um multidão de fieis, o carro que o transportava ficou preso em um grande engarrafamento na Avenida Presidente Vargas, perto da Central do Brasil.

Já no fim da tarde, Francisco participou, no Palácio da Guanabara, de uma cerimônia de boas-vindas. Na ocasião, o líder da igreja Católica comentou sobre a coincidência de retornar ao seu continente natal em sua primeira viagem internacional como papa. “Quis Deus, na sua amorosa providência, que a primeira viagem internacional do meu pontificado me consentisse voltar à amada América Latina, precisamente ao Brasil”, afirmou o o primeiro papa latino-americano.





































Missa em Aparecida

A cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, recebeu o papa em 24 de julho. Em sua vista, o pontífice celebrou uma missa no interior do Santuário Nacional para 15 mil pessoas. Do lado de fora do prédio, cerca de 200 mil pessoas acompanharam a celebração, por meio de telões. Na ocasião, o pontífice prometeu que voltaria ao Brasil em 2017 para a celebração de 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba. Todavia, o retorno não ocorreu.

O roteiro no município paulista também contou com um momento de veneração da imagem de Nossa Senhora Aparecida na Capela dos 12 Apóstolos, um cortejo no papamóvel e um almoço no Seminário Bom Jesus de Aparecida.

Voltou para o Rio ainda no dia 24

De volta às terras cariocas, Francisco participou da inauguração da ala para tratamento de dependentes químicos do Hospital São Francisco de Assis da Providência de Deus. Em seu discurso, o pontífice criticou a legalização das drogas. “Não é deixando livre o uso das drogas, como se discute em várias partes da América Latina, que se conseguirá reduzir a difusão e a influência da dependência química”, afirmou o papa.

DA JMJ

O início da Jornada Mundial da Juventude ocorreu apenas no terceiro dia de estadia do papa. Neste dia, antes da missa de abertura, que ocorreu na Praia de Copacabana, Francisco recebeu de Eduardo Paes as chaves da cidade e abençoou a bandeira das Olimpíadas de 2016. Ele também visitou a comunidade da Varginha, subúrbio do Rio. Durante o discurso que fez na comunidade, o papa fez um apelo "às autoridades públicas e a todas as pessoas de boa vontade comprometidas com a justiça social" que "cada um, na medida das próprias possibilidades e responsabilidades, saiba dar a sua contribuição para acabar com tantas injustiças sociais". À tarde ele se reuniu com jovens argentinos na Catedral Metropolitana.

Durante os dias do evento, Francisco também atendeu confissões de cinco jovens, se reuniu com jovens detentos no Palácio São Joaquim, presidiu à Via-Sacra com os Jovens, em Copacabana, o momento foi acompanhado por 1,5 milhão de fieis, entre outros.

A JMJ chegou ao fim em 28 de julho, com a celebração da Missa de Envio, ponto alto do evento. A cerimônia, que reuniu cerca de 3 milhões de pessoas em Copacabana, foi marcada por um clima nublado e chuvoso. Inicialmente prevista para ocorrer no Campo da Fé, em Guaratiba, na Zona Oeste, a missa foi transferida para a famosa praia carioca na quinta-feira (25), devido às condições climáticas adversas. Durante a homilia, o Papa Francisco pediu aos jovens que compartilhassem a experiência vivida ao longo da JMJ. "Foi bom participar desta Jornada Mundial da Juventude, vivenciar a fé com jovens de todas as partes do mundo, mas agora é hora de ir e transmitir essa experiência aos outros", afirmou o pontífice.

Despedida

O papa retornou para a Itália à noite. Cercado por autoridades, ele fez um discurso de despedida. Em vários trechos de sua fala, Francisco disse que deixava o país com saudades de tudo o que viveu durante sete dias, desde sua chegada para a JMJ . "Dentro de alguns instantes, deixarei sua Pátria para regressar a Roma. Parto com a alma cheia de recordações felizes, essas ; estou certo ; tornar-se-ão oração", afirmou o pontífice.

Durante a viagem, que durou 1h20, foi realizada uma coletiva de imprensa. Aos jornalistas, o pontífice comentou diversos assuntos polêmicos. Todavia, a resposta do líder religioso à pergunta da jornalista brasileira Ilze Scamparini sobre as denúncias a respeito da existência de um lobby gay dentro do Vaticano repercutiu em toda a imprensa. "Se uma pessoa é gay e busca a Deus, quem sou eu para julgá-la?", afirmou o Francisco. Em sua resposta ele também enfatizou que "o catecismo da Igreja Católica explica de forma muito bonita" o tema homossexualidade e que "o problema não é que haja esta tendência, e sim a formação de um lobby. Esse é o assunto mais grave para mim”.