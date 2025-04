Corpo de caseiro atacado por onça é encontrado em mata

O corpo do caseiro Jorge Avalo, de 60 anos, foi encontrado pela Polícia Militar Ambiental (PMA), nesta terça-feira (22/4). Ele havia sido atacado por uma onça no Pantanal de Aquidauana (MS) durante a madrugada de segunda (21/4), e os restos mortais foram identificados na toca do animal, em uma área de mata fechada a cerca de 300 metros do rio Miranda.

Ainda na segunda (21/4), a PMA confirmou que a morte foi devido ao ataque do felino após encontrar rastros de sangue e partes do corpo do caseiro no local, junto a pegadas de onça. Segundo o portal g1, helicópteros e drones foram utilizados para facilitar nas buscas, e familiares e amigos da vítima ajudaram na operação.

O corpo de Jorge, que trabalhava como caseiro no pesqueiro onde sofreu o ataque, foi recolhido pela PMA e encaminhado para a perícia técnica no Núcleo de Medicina Legal de Aquidauana, conforme informações do g1.