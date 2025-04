Idosa morre e 4 pessoas ficam feridas em acidente na BR-364

Uma idosa de 70 anos morreu e quatro pessoas, entre elas duas adolescentes, ficaram feridas em um grave acidente na BR-364, em Jataí, na tarde desta segunda-feira (21/4).

O Corpo de Bombeiros de Goiás atendeu a ocorrência e informou que o carro, com cinco ocupantes, saiu da pista e capotou em seguida, parando dentro de uma vala no canteiro central da rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o veículo envolvido foi um Hyundai/Creta, que transitava no sentido Rio Verde x Jataí, perdeu o controle da direção e saiu da pista. "O automóvel colidiu com um poste de iluminação no canteiro central antes de capotar."



"Um homem de 40 anos, possível condutor, foi projetado para fora e encontrado cerca de 10 metros antes do ponto de parada do carro, com ferimentos no tórax e corte extenso no couro cabeludo. Uma mulher de 34 anos foi localizada em um barranco, cerca de 2 metros à frente do veículo — segundo testemunhas, ela foi retirada do interior antes da chegada do socorro. Duas adolescentes estavam soltas dentro do carro, deitadas atrás do banco do motorista, na lateral esquerda do banco traseiro. A garota de 14 anos queixava-se de dores no tórax devido a uma contusão. A menina de 12 anos apresentava fratura em antebraço direito", detalha a nota da corporação. Os feridos foram levados Hospital Estadual de Jataí.

A idosa, de 70 anos, foi encontrada no assento do motorista com múltiplas fraturas e traumatismo craniano. O corpo foi removido pela polícia científica do estado de Goiás. A Perícia da PRF foi acionada e investiga as causas do acidente.