Corpo de caseiro morto por onça será sepultado em caixão fechado

Por Amanda S. Feitoza — O corpo de Jorge Avalo, de 60 anos, caseiro morto após ser atacado por uma onça-pintada no Pantanal de Mato Grosso do Sul, será sepultado na tarde desta quarta-feira (23/4) em Anastácio, cidade localizada a 134km de Campo Grande. Devido ao estado em que o corpo foi encontrado, o sepultamento vai acontecer em caixão fechado, sem velório.

De acordo com os exames periciais realizados pelo Instituto Médico Legal, o corpo da vítima tinha sinais de mordidas e unhas do animal. O ataque ocorreu na manhã de segunda-feira (21/4), quando Jorge foi visto pela última vez no pesqueiro onde trabalhava, às margens do rio Miranda.

Na terça-feira (22), equipes da Polícia Militar Ambiental localizaram partes do corpo da vítima em uma área de mata fechada, a cerca de 300m do local do ataque. Durante o resgate, uma onça retornou ao local e atacou um dos socorristas, confirmando a presença do animal na região.

A PMA informou que, a princípio, não será realizada a captura da onça envolvida no ataque, pois o foco atual é proporcionar condições para que a família possa realizar o sepultamento de forma digna. A região abriga pelo menos quatro onças — a captura só será considerada se houver risco iminente à população.

Jorge Avalo trabalhava havia cerca de 20 anos no pesqueiro onde ocorreu o ataque e era conhecido por sua dedicação ao local. Ele deixa dois filhos.