Onça ataca policiais durante busca por homem morto por felino no Pantanal

Por Amanda S. Feitoza — Após o ataque fatal da onça-pintada em Aquidauana (MS), no Pantanal, equipes da Polícia Militar Ambiental (PMA) também foram surpreendidas por uma onça. Durante a varredura na região, um felino de grande porte também atacou os agentes que faziam as buscas pelo corpo de Jorge Avalo. Que desapareceu no começo da semana. Não é possível precisar se o animal que atacou a equipe é o mesmo que matou Joge Avalo, mas existe essa suspeita.

“Achamos o corpo (de Jorge Avalo) e quando voltamos para buscar, a onça estava em cima”, relatou um dos policiais, em vídeo. Segundo o G1 MS, o felino teria atacado um dos agentes.

O caseiro Jorge Avalo, de 60 anos, foi morto pelo animal na segunda-feira (21), e teve os restos mortais encontrados no dia seguinte. Na manhã de terça (22/4), os policiais encontraram partes do corpo da vítima em um capão de mato, a cerca de 280 metros da propriedade onde ele trabalhava.

Outros fragmentos do corpo de Avalo foram localizados mais tarde, em uma toca da onça, a cerca de 300 metros do local do primeiro ataque. A perícia confirmou que a causa da morte foi o ataque do animal. De acordo com a PMA, o primeiro ataque ocorreu nas proximidades de um rancho às margens do Rio Miranda. Avalo havia desaparecido no início da tarde, e as buscas começaram ainda na segunda.

A Polícia Militar Ambiental reforçou o alerta para moradores e frequentadores de áreas próximas a reservas naturais e matas fechadas. A onça-pintada, espécie emblemática da fauna brasileira, é protegida por lei e seu abate é proibido, exceto em situações de extremo risco e em legítima defesa.