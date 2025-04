CBMGO realocará goianos vítimas de explosão de lancha em Alagoas

Equipes do Corpo de Bombeiros de Maragogi prestaram os primeiros socorros no local, com apoio do Departamento Estadual de Aviação (DEA), que mobilizou dois helicópteros para o resgate - (crédito: Reprodução/Governo de Alagoas)

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) anunciou, nesta quinta-feira (24/4), que fará a realocação de duas vítimas goianas envolvidas na explosão de uma lancha em Alagoas. Conforme o CBMGO, as vítimas serão transferidas de Maceió para Goiânia ainda hoje.

A chegada está prevista para às 18h no Aeroporto Santa Genoveva. Após o desembarque, elas serão encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), referência no atendimento a pacientes com queimaduras graves.

O caso ocorreu em Maragogi, destino turístico no litoral alagoano. Segundo informações do governo do estado, entre os feridos estão cinco homens, quatro mulheres — duas delas gestantes — e uma criança de 3 anos. O incêndio iniciou após uma explosão na embarcação, ainda sob investigação.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Maragogi prestaram os primeiros socorros no local, com apoio do Departamento Estadual de Aviação (DEA), que mobilizou dois helicópteros para o resgate. Cinco vítimas precisaram ser transferidas para hospitais da região, sendo duas — entre elas um homem com 80% do corpo queimado — levadas ao Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió. As demais foram encaminhadas ao Hospital Regional do Norte (HRN), por via terrestre.

Outras cinco pessoas, com ferimentos leves, foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Maragogi e não necessitaram de transferência hospitalar.