Suspeito de matar estudante da USP é encontrado morto

O suspeito de assassinar uma estudante da Universidade de São Paulo (USP) foi localizado morto, na noite de quarta-feira (23/4), na Avenida Morumbi (SP).

Policiais do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, em diligências para esclarecer o homicídio da jovem de 28 anos, em Itaquera, atuavam para localizar o criminoso, após a Justiça acatar ao pedido de busca e apreensão e de prisão temporária contra o suspeito.

As buscas eram realizadas pelas equipes policiais quando o corpo do autor foi encontrado. Na residência do suspeito foram apreendidos diversos objetos encaminhados para perícia. A Polícia Civil procura câmeras de segurança para tentar identificar quem o matou. O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia.

A estudante Bruna Oliveira da Silva, 28 anos, foi encontrada morta em um estacionamento particular na Zona Leste paulista na quinta-feira (17/4).

A Polícia Civil aguarda o resultado dos exames periciais do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal, que serão analisados para auxiliar na elucidação do caso.

Bruna estava desaparecida desde 13 de abril, após descer na estação Corinthians-Itaquera. Ela passou o fim de semana na casa do namorado, que mora na região do Butantã, na Zona Oeste. Bruna deixa um filho de 7 anos.

