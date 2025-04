Secretaria de Saúde de Belém investiga morte de cantor de forró de 39 anos

Em publicações realizadas nas redes sociais, a irmã do cantor afirmou que ele teria sido infectado pelo vírus na virada do ano, e a condição teria se agravado nos últimos 30 dias antes de sua morte - (crédito: Instagram/Reprodução (@painhoguttoxibatadaoficial))

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém confirmou nesta sexta-feira (25/4) a morte do cantor de forró Gutto Xibatada, aos 39 anos. As causas da morte do artista estão sendo investigadas pela Vigilância Epidemiológica de Belém.

O órgão, porém, afirmou em nota enviada ao Correio que Gutto teve diagnóstico de monkeypox (mpox) e apresentou melhora clínica. Porém, em 22 de abril, foi internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, onde morreu horas depois.

Em publicações realizadas nas redes sociais, a irmã do cantor afirmou que ele teria sido infectado pelo vírus na virada do ano, e a condição teria se agravado nos últimos 30 dias antes de sua morte.

"Ele estava escondendo de todos, começou a aparecer em pequenos lugares, bem discretamente. As bolhas acabaram se espalhando e comprometendo a saúde, pois ele era asmático. A doença atacou os pulmões, e ele ficou sem fala, visão e toque. No último dia, estava muito mal, com o nariz obstruído e a boca, pois já não conseguia mais se alimentar”, narrou.

Segundo a Secretaria de Saúde, em 22 de abril, Gutto foi admitido no Pronto-Socorro Municipal com agravamento do estado de saúde, "relacionado à evolução de comorbidades pré-existentes e infecções oportunistas". Ele foi então encaminhado ao CTI, mas não resistiu. "Apesar da assistência prestada, o paciente morreu 8 horas após dar entrada no HPSM", afirma a Secretaria de Saúde.

"A Sesma informa, ainda, que acompanhou todas as pessoas indicadas pelo paciente como tendo tido contato com ele. Esses contatos foram monitorados durante o período estabelecido pelos protocolos de saúde e, ao final do prazo, foram liberados, uma vez que não apresentaram sintomas", finaliza a Secretaria.

Nascido em Belém do Pará em 1990, Guto Xibatada era cantor, compositor e ator, que se definia como um artista multifacetado. Antes de se dedicar à música, se formou em enfermagem, mas em seguida foi dançarino em toadas de grupos folclóricos.