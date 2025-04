Bebê de oito meses morre após comer açaí em Natal

A causa do óbito ainda não foi confirmada, de acordo com a corporação - (crédito: Reprodução/Pexels)

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN) investiga a morte de uma bebê de oito meses que passou mal após consumir açaí em Natal, na semana passada. A necropsia da criança ainda não foi finalizada pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP).

Segundo a Polícia Civil, há possiblidade de que o alimento consumido estivesse envenenado, mas apenas uma análise toxicológica poderá determinar a causa da morte.

“Existe a possibilidade de envenenamento, contudo, qualquer afirmação nesse sentido, neste momento, seria precipitada”, informou a corporação por meio de nota oficial.

Ao portal g1, familiares da vítima relataram que a bebê e uma prima de segundo grau, de 50 anos, passaram mal após ingerirem açaí com granola, que teria sido entregue como presente na residência da mulher no dia 14 de abril. A parente segue internada em estado grave na UTI.

