Auxiliar de enfermagem do Hospital das Clínicas é preso por estuprar paciente em coma

Um auxiliar de enfermagem, de 31 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (27/4) por estuprar paciente internado em coma no Hospital das Clínicas da Faculdade da USP (HCFMUSP).

O médico de plantão estava passando pelo corredor quando flagrou o crime e chamou os seguranças que acionaram a polícia. O funcionário foi levado para 14ª Delegacia de Polícia de Pinheiros e autuado pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o auxiliar de enfermagem estava fazendo sexo oral no paciente.

O HCFMUSP informou em nota que o funcionário foi desligado imediatamente da instituição por justa causa. “O HCFMUSP repudia veementemente o ocorrido e reafirma seu compromisso inegociável com a ética, a segurança e a dignidade humana. O hospital continuará colaborando com as investigações, além de oferecer suporte aos familiares do paciente”, informou em nota.