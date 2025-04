Operação contra ataque em delegacia deixa 7 mortos no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou, neste domingo (27/4), uma operação contra os envolvidos no ataque à sede da 60ª Delegacia Policial, ocorrido em fevereiro.

Policiais foram até uma comunidade em Duque de Caxias, onde informações de inteligência apontavam que criminosos se reuniam. Sete pessoas foram mortas, incluindo o suspeito que ordenou e comandou a tentativa de resgatar dois presos na delegacia.

A Polícia Civil informou, em nota, que foi a primeira vez que a facção criminosa realizava um baile na comunidade desde o ataque. "A equipe policial aguardou até o fim do evento clandestino para realizar a abordagem. Os criminosos atacaram os policiais e houve confronto, resultando nas mortes dos sete bandidos", disse a corporação.

Segundo as investigações, todas as pessoas que foram mortas estiveram envolvidas na ação criminosa. "Com a operação deste domingo, já são mais de 40 presos e 13 mortos, todos com participação direta ou indireta no ataque", cita a Polícia Civil. A corporação ainda afirmou o trabalho segue as investigações, a fim de capturar todos os envolvidos.

Participaram da operação agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), da Delegacia Antissequestro (DAS), da 60ª DP (Campos Elíseos), da 62ª DP (Imbariê), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), além do 15º Batalhão de Polícia Militar.

