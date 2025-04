Adutora de mineradora rompe e fecha ponte em Brumadinho

Uma ocorrência de rompimento de uma adutora da Vale assustou moradores de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (28/4).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros e a prefeitura do município foram acionados na estrada BRU-0212, que liga Alberto Flores a Melo Franco, no distrito de Córrego do Feijão.

Em nota, a Vale informou que a situação não se tratou de rompimento de adutora, mas de vazamento da tubulação de água do sistema que faz a aspersão da estrada de Alberto Flores, o que causou acúmulo de água na via. "O vazamento já foi solucionado, e está sendo realizada a limpeza do bueiro para permitir o escoamento total da água. Não há nenhum tipo de risco para as comunidades próximas", explicou a mineradora.

Segundo a Prefeitura de Brumadinho, não há impacto e dano ambiental constatado até o momento, mas a polícia ambiental e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente vão fiscalizar o local do incidente.

Ainda será apurado se houve danos a terceiros. Até o momento, não há registro de feridos e ilhados.

Equipes da Defesa Civil estão no local juntamente com a Polícia Militar, e o comandante da região também acompanha a ocorrência.

No momento, as autoridades seguem em monitoramento da situação. A ponte de acesso está interditada, mas o trânsito segue em desvio.

“Reforçamos que não há risco às residências e às pessoas, e não se trata de risco de rompimento de barragem ou algo similar. Pedimos à população que evite circular nas imediações da ponte até que novas orientações sejam divulgadas”, explicou a prefeitura.