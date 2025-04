Briga termina com homem morto a facadas por atual da ex

Um homem de 34 anos morreu após ser esfaqueado pelo atual namorado de sua ex-companheira, nesse domingo (27/4), no bairro São Jorge 2, Região Oeste de Belo Horizonte. O crime aconteceu na casa da mulher, um dia depois de o homem ter deixado a prisão, quando ele foi até o local para deixar o filho sob os cuidados dela.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que os dois homens se envolveram em uma briga de faca. No local, os militares encontraram o suspeito na porta da residência, sujo de sangue, afirmando que havia esfaqueado a vítima e pedindo que a socorressem.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi levada ao Hospital João XXIII, onde o médico confirmou a morte e constatou que ela havia sido atingida por golpes de faca no tórax e no pescoço. O homem havia deixado a prisão um dia antes, no sábado (27).

Já o autor foi levado à UPA Leste, também com um corte no pescoço. Ele recebeu pontos e foi liberado.

Aos policiais, o suspeito contou que namora a mulher há sete meses e que, neste período, foi ameaçado pelo ex dela. Segundo ele, no momento antes do crime, a vítima tinha chegado na casa da mulher para uma visita, mas saiu momentos depois. Ele contou que a vítima retornou à casa pelo quintal e tentou esfaqueá-lo pelas costas, e, para se defender, pegou outra faca e a esfaqueou.

A namorada do suspeito, porém, deu outra versão. De acordo com os registros, ela relatou que o ex tinha ido à casa para deixar o filho que têm em comum com ela e começou uma conversa com o atual namorado. Porém, em certo momento, o atual namorado começou a discutir com o ex, que respondeu que não queria briga e que não tinha nada com a mulher.

Neste momento, a vítima pegou uma faca e ameaçou atacar o atual namorado caso a discussão não cessasse. Segundo relato da mulher, ela conseguiu expulsá-lo de casa, mas ele retornou ao imóvel ao pular a janela e retomou a briga com o atual companheiro, que também se armou com uma faca e desferiu dois golpes contra o ex. A vítima ainda tentou se defender, revidando com outro golpe, gerando o ferimento no pescoço do suspeito.

A PM recolheu as facas e o suspeito recebeu voz de prisão por homicídio. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.