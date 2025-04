American Airlines se pronuncia sobre brasileira que tentou entrar em cabine

A companhia aérea American Airlines se pronunciou sobre o caso da brasileira que tentou entrar em cabine do avião rota de São Paulo para Nova York. Em nota, a empresa afirmou que o voo teve que retornar ao portão do aeroporto antes da partida após uma passageira brasileira tentar invadir a cabine do piloto.

O caso ocorreu na quinta-feira (24/4), mas tornou-se público na segunda-feira (28/4) depois das filmagens do momento mostrarem o que aconteceu dentro da aeronave viralizarem nas redes sociais.

A decolagem do avião teria atrasado e a brasileira decidiu questionar o piloto da aeronave. Os comissários de bordo teriam interpretado a reação da mulher como uma tentativa de acesso à cabine. Para impedir a entrada, a jogaram no chão.

A brasileira e os comissários começaram a discutir. A passageira ameaçou agredir os funcionários e proferiu diversos xingamentos contra eles.

“Filho da p*ta, nojento, não pode encostar a mão em mim, você não sabe com quem está falando, você vai se f*der. Eu fui perguntar por que estava atrasado e esse viado me pôs para fora”, a mulher.

Em nota enviada ao Correio, a American Airlines disse que "a segurança e a proteção dos clientes e membros da equipe são a prioridade máxima".

Veja a nota da American Airlines na íntegra:

Na quinta-feira, dia 24 de abril, o voo 950 da American Airlines, que fazia a rota de São Paulo (GRU) para Nova York (JFK), retornou ao portão antes da partida devido a um problema de segurança a bordo. A segurança e a proteção de nossos clientes e membros da equipe são nossa prioridade máxima e agradecemos a compreensão de nossos clientes.

O Correio tenta contato com a Polícia Federal e com o Aeroporto de Guarulhos para saber mais informações, mas ainda não obteve retorno.